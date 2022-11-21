Путин подписал закон о едином пособии для семей с детьми

Президент Путин подписал закон о едином пособии для беременных и семей с детьми до 17 лет

С 1 января 2023 года в России беременные женщины и семьи с детьми до 17 лет, доход которых ниже одного регионального прожиточного минимума на человека, будут получать единое пособие. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ежемесячное пособие объединит ряд действующих мер поддержки, включая финансовую поддержку беременных женщин, которые встали на учет на раннем сроке (до двенадцати недель), а также выплаты в связи с рождением и воспитанием ребенка до 17 лет. Если в семье несколько детей указанного возраста, пособие будет назначаться на каждого ребенка.

При назначении выплат будут учитываться доходы семьи, наличие движимого и недвижимого имущества, а также трудовой потенциал. Так, размер пособия может составлять 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.