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16:28, 15 ноября 2022Экономика

Госдума приняла закон о пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка

Госдума приняла закон о государственном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка
СюжетВыплаты россиянам:

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о государственном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Единое пособие объединит ряд действующих мер поддержки, включая пособие беременным женщинам, на раннем сроке вставшим на учет; выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения им 3 лет, а также на детей в возрасте от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, на эти цели из федерального и регионального бюджетов будет направлено 1,7 триллиона рублей. Пособие будут получать семьи, чей доход ниже одного регионального прожиточного минимума на человека.

«Семьи с доходом ниже одного прожиточного минимума на человека получат возможность за счет средств материнского капитала оформить ежемесячную выплату вне зависимости от количества детей. Сейчас родители могут это сделать только при рождении второго ребенка», — отметил Володин.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству страны при необходимости оказывать дополнительную поддержку регионам для выплат в связи с рождением и воспитанием ребенка.

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Варвара Кошечкина
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