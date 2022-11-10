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17:42, 10 ноября 2022Россия

Путин дал поручения правительству по поддержке семей с детьми

Президент Путин поручил правительству оказывать поддержку регионам РФ по выплатам на детей

Фото: Charlein Gracia / Unsplash

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны при необходимости оказывать дополнительную поддержку регионам для выплат в связи с рождением и воспитанием ребенка. Соответствующее поручение в четверг, 10 ноября, опубликовано на сайте Кремля.

По решению главы государства кабмин должен с 1 января 2023 года обеспечить сопровождение внедрения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в том числе контроль правильности его назначения, начисления и своевременности выплаты.

Кроме того, правительству поручено обеспечить мониторинг исполнения консолидированных бюджетов в российских регионах в «части, касающейся софинансирования обязательств по выплате ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка». Ответственным за выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с «Лентой.ру» рассказала о разработке универсального пособия для семей с детьми.

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Евгения Куликова
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