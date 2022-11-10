В Госдуме рассказали о разработке универсального пособия для семей с детьми

Депутат Бессараб сообщила о разработке универсального пособия для семей с детьми

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с «Лентой.ру» рассказала о разработке универсального пособия для семей с детьми. Работу над обновленный форматом ранее президент России Владимир Путин потребовал завершить до 2023 года.

Сегодня те пособия, которые выплачиваются по разным критериям нуждаемости в разных суммах, мы объединяем в одно универсальное пособие. Оно дает прозрачность, единые критерии нуждаемости и единые суммы Светлана Бессараб депутат Госдумы

«Кроме того, если сегодня в отдельных возрастных категориях детей семьи имеют право на получение пособия, например, материнского семейного капитала, а мы знаем, что он может быть израсходован на какие-то иные цели, например, на улучшение жилищных условий, то в этом случае материнский капитал потрачен, и семья может рассчитывать только на себя. А сейчас мы внедряем универсальное пособие и позволяем семьям рассчитывать и на пособие со стороны государства в этот период», — сообщила Бессараб.

Также депутат напомнила, что поддержка семьям будет оказываться от момента беременности женщины и до окончания ребенком школы.

«Различие только в том, что беременные женщины, вставшие на ранних сроках беременности на учет, будут получать от 50 до 100 процентов прожиточного минимума для трудоспособного населения в соответствующем регионе, а нуждающиеся семьи с детками будут получать от 50 до 100 процентов прожиточного минимума на ребенка в соответствующем субъекте», — объяснила Бессараб.

Также Владимир Путин напомнил, что программа материнского капитала продлена до 2026 года, и ежегодно средства из нее получают порядка миллиона семей. Соответствующее решение о поправках в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» было принято еще в январе 2020 года.