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19:35, 8 ноября 2022Экономика

Путин напомнил о продлении программы материнского капитала

Президент Путин напомнил о продлении программы материнского капитала до 2026 года

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин на совещании по поддержке доходов семей с детьми напомнил, что программа материнского капитала продлена до 2026 года, и ежегодно средства из нее получают порядка миллиона семей, сообщает «Интерфакс».

Соответствующее решение о поправках в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» было принято еще в январе 2020 года. В 2022 году сумма, выплачиваемая за первого ребенка, составляет 524,5 тысячи рублей, за второго — 693,1 тысячи рублей, если средства за первого не были получены, и 168,6 тысячи рублей при оформлении первенца.

Индексация маткапитала запланирована на 1 февраля 2023 года. По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, в общей сложности на выплаты потратят более 550 миллиардов рублей.

Чаще всего материнский капитал тратят на выплату ипотеки, однако список возможных статей расхода расширяется. Так, в октябре премьер Михаил Мишустин разрешил использовать материнский капитал для оплаты «образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями (ИП)», в том числе занятий с репетиторами.

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Платон Щукин
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