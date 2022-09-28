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В России увеличат материнский капитал

Маткапитал на первого ребенка в России составит почти 590 тысяч рублей

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В 2023 году материнский капитал в России будет проиндексирован. Выплата на первого ребенка увеличится почти до 590 тысяч рублей, а на второго — почти до 780 тысяч. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Индексация произойдет с 1 февраля 2023-го. «Всего в 2023 году на выплату материнского капитала планируется направить более 550 миллиардов рублей», — уточнил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. О грядущей индексации стало известно ранее в сентябре.

Ранее депутат Светлана Бессараб допустила расширение действия материнского капитала. Она говорила, что одним из способов потратить выделенные государством средства станет покупка автомобиля. Также депутат отмечала, что перечень целей, на которые можно потратить маткапитал, может быть расширен.

Сейчас закон позволяет потратить маткапитал на покупку, строительство жилья или ремонт, на образование детей, получение ежемесячных выплат, на соцадаптацию детей-инвалидов или формирование пенсии матери.

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Платон Щукин
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