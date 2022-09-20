В России допустили расширение действия материнского капитала

Депутат Бессараб допустила расширение действия материнского капитала на покупку автомобиля

Действие материнского капитала в России может быть расширено. Однако для этого требуется дополнительная работа, рассказала «Ленте.ру» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она допустила, что покупка автомобиля станет одним из способов потратить выделенные государством средства.

Маткапитал на покупку автомобиля

«По поводу распоряжения средствами материнского семейного капитала (МСК) есть множество предложений, которые поддерживаются всеми фракциями без исключения. Такое предложение, как использование средств МСК для многодетных семей на покупку отечественного автомобиля поддерживается всеми, в том числе правительством Российской Федерации, но сталкивается с определенными трудностями по его реализации в, связи с тем что необходимо предусмотреть ряд процедур, чтобы они были прозрачными. В первые годы использования МСК мы сталкивались с огромным количеством в том числе судебных исков в отношении мошенничества с МСК», — объяснила депутат.

С предложением разрешить тратить материнский капитал на покупку первого автомобиля отечественного производства ранее выступил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, передает ТАСС.

Исключить риски

По словам Светланы Бессараб, необходимо утвердить регламент, согласно которому семьи, получившие маткапитал, смогут покупать автомобили.

«Нужно определить, это покупка непосредственно с завода изготовителя или это может быть вторичный рынок? И чтобы исключить случаи мошенничества, этот вопрос прорабатывается, когда-нибудь он будет решен. Сейчас правительство столкнулось с таким объемом вопросов по исключению мошеннических действий, что решить его сразу не представляется возможным», — отметила она.

Новые возможности

Также депутат отметила, что перечень целей, на которые можно потратить маткапитал может быть расширен.

У нас было предложение рассмотреть возможность использования средств МСК на платное лечение ребенка и его матери. С этим тоже есть определенные сложности, но мы надеемся, что сможем их преодолеть Светлана Бессараб депутат Госдумы

Программа материнского капитала действует в России с 2007 по 2026 год включительно. Изначально средства выделялись после появления второго ребенка, но с 1 января 2020 года деньги выплачивают и за рождение первенца.

Сумма материнского капитала за первого ребенка составляет 524,5 тысячи рублей. При рождении второго ребенка — 693,1 тысячи рублей, если семья не получала выплату на первого, и 168,6 тысячи рублей, если получала.

Закон позволяет потратить маткапитал на покупку, строительство жилья или ремонт, образование детей, получение ежемесячных выплат, соцадаптацию детей инвалидов или формирование пенсии матери.

Ранее стало известно, что в России уменьшилось число получателей маткапитала.