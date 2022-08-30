В России уменьшилось число получателей материнского капитала

ПФР сократил расходы на маткапитал на 3,3 млрд рублей в первой половине 2022 года

В первой половине 2022 года Пенсионный фонд России (ПФР) потратил на программу материнского капитала на 3,3 миллиарда рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, расходы составили 191,6 миллиарда рублей, сообщается на сайте Счетной палаты России, которая подготовила доклад об исполнении бюджета ПФР.

Причиной сокращения трат на маткапитал стало снижение рождаемости в России. За первое полугодие число новых участников программы сократилось на 12,6 процента, или на 65,25 тысячи получателей. При этом количество заявлений на получение выплат выросло в 1,1 раза, а размер выплат по программе в текущем году вырос на 8,4 процента. С начала реализации программы на 1 июля 2022 года сертификаты по маткапиталу получили около 12,4 миллиона семей с детьми.

Материнский капитал — мера государственной поддержки семей в рамках нацпроекта «Демография». Изначально получить выплату могли женщины, родившие или усыновившие более одного ребенка, а с 2020 года маткапитал выдается и при рождении первенца. Кроме того, выплаты имеют право получить и отцы в случае смерти матери ребенка. В конце апреля 2022 года был подписан указ о расширении оснований для получения материнского капитала отцами-одиночками.

Программа подразумевает, что родители могут потратить выделенные государством средства на ограниченный ряд покупок: на улучшение жилищных условий, образование детей, товары и услуги для детей-инвалидов или будущую (накопительную) пенсию матери.

В мае в Госдуме предложили расширить действие маткапитала, в частности, разрешить тратить средства на покупку семейного автомобиля. В конце июня Госдума также разработала проект, в рамках которого россияне смогут использовать маткапитал на покупки земельного участка под индивидуальное жилищное строительство.

Кроме того, может быть увеличен размер государственных выплат по программе. С таким предложением 30 августа выступили депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду». Согласно инициативе, с 1 января 2023 года нужно увеличить размер материнского капитала на второго ребенка с 693 до 933 тысяч рублей, а саму программу сделать бессрочной (сейчас она действует до конца 2026 года).