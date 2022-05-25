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В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на покупку машины

Депутат Лантратова предложила разрешить тратить маткапитал на покупку машины

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Семьи, получившие материнский капитал, должны иметь право тратить его на покупку автомобиля, с таким предложением выступила депутат Госдумы Яна Лантратова, пишут «Известия».

По ее мнению, это сделает семьи более мобильными и разнообразит их отдых. Семейный автомобиль — это не роскошь, а реальная необходимость, уверена Лантратова. В настоящее время маткапитал можно тратить на улучшение жилищных условий, на образование детей, товары и услуги для детей-инвалидов или будущую (накопительную) пенсию матери.

Если семьям разрешить тратить деньги на покупку машины, то они будут делать это, оставаясь без собственных квартир, раскритиковал инициативу член фракции КПРФ Николай Арефьев. Глава Союза женщин России Екатерина Лахова уверена, что покупка автомобиля на средства маткапитала была бы востребована у многодетных семей.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая предложила выдавать до пяти процентов материнского капитала наличными всем имеющим на него право семьям, а не только малоимущим.

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Платон Щукин
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