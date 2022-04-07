Депутаты захотели расширить права на обналичивание маткапитала

«Известия»: в России предложили обналичивать маткапитал не только малоимущим

В России захотели разрешить выдавать до 5 процентов материнского капитала наличными всем имеющим на него право семьям, а не только малоимущим. Об этом рассказала «Известиям» первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

По ее словам, соответствующий законопроект депутаты планируют внести в Госдуму в весеннюю сессию. Предполагается, что наличные можно будет использовать для компенсации затрат на покупку товаров и услуг, предназначенных для удовлетворения семейных нужд. Перечень нужд должен быть утвержден правительством дополнительно.

При этом в пояснительной записке к проекту отмечается, что данная компенсация будет выплачиваться только тем семьям, которые уже использовали часть капитала на одно из основных направлений.

По мнению генерального директора консалтинговой компании «Этерна» Дмитрия Томилина, деньги следует выделять на те товары и услуги, которые в первую очередь закрывают потребности ребенка. В частности, он указал на медстраховку, лекарства, товары личной гигиены, а также коляски, детскую обувь и игрушки.

Ранее Татьяна Буцкая заявила, что беженкам с Украины, получившим гражданство РФ, выдадут маткапитал на уже имеющихся детей. По ее словам, в Госдуме также во втором чтении рассмотрят законопроект о праве эмигрантов-отцов получать материнский капитал в случае, если мать детей умерла, не успев получить российское гражданство.

В России маткапитал выдается на второго и последующих детей, рожденных с 2007 года, и на первенцев и последующих детей, рожденных с 2020 года.