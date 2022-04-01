Беженки с Украины получат маткапитал в России

Беженкам с Украины, получившим гражданство России, выдадут маткапитал на имеющихся детей

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила, что беженкам с Украины, получившим гражданство РФ, выдадут маткапитал на уже имеющихся детей. Об этом пишут «Известия».

По словам Буцкой, в Госдуме также во втором чтении рассмотрят законопроект о праве эмигрантов-отцов получать материнский капитал в случае, если мать детей умерла, не успев получить российское гражданство. Парламентарий отметила, что для тех, кто получил российское гражданство, сертификат на капитал не приходит без заполнения обращения на сайте «Госуслуги» или в отделении Пенсионного фонда.

В России маткапитал выдается на второго и последующих детей, рожденных с 2007 года, и на первенцев и последующих детей, рожденных с 2020 года.

Ранее сообщалось, что на территорию России с Украины и республик Донбасса прибыло более полумиллиона беженцев. Так, их число с Нала спецоперации уже превысило 507 тысяч.

О начале военной спецоперации России на территории Украины стало известно 24 февраля. Как заявил президент Владимир Путин, таким образом Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.