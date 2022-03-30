Число прибывших в Россию жителей Украины и Донбасса превысило полмиллиона

Более 500 тысяч беженцев въехали в Россию с начала спецоперации на Украине

За минувшие сутки на территорию Ростовской области въехали более 17 тысяч беженцев с Украины, из ДНР и ЛНР, большая часть из них — жители народных республик. Новые данные приводит РИА Новости со ссылкой на Погрануправление ФСБ по региону.

Днем ранее сообщалось о 490 тысячах человек с Украины и из республик Донбасса, прибывших в Россию с начала спецоперации. Таким образом, общее число въехавших на территорию России беженцев превысило полмиллиона и составило по меньшей мере около 507 тысяч.

Президент России Владимир Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей каждому беженцу, прибывшему на территорию Ростовской области.

Всего, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, Украину покинули более 3,5 миллиона человек, большая часть которых осталась на территории Польши.

О начале спецоперации России по демилитаризации Украины стало известно 24 февраля. Как заявил президент Владимир Путин, таким образом Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.