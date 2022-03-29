Названо число прибывших в Россию жителей Украины и Донбасса

Число прибывших в Россию жителей Донбасса и Украины возросло до 490 тысяч

Количество прибывших в Россию из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и с Украины и достигло 490 тысяч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Собеседник агентства указал, что больше 411 тысяч человек прибыли с территории Донбасса, около 78 тысяч — с Украины. Также он уточнил, что среди прибывших почти 100 тысяч детей.

Ранее президент Польши Анджей Дуда назвал число украинских беженцев, находящихся на территории страны. На заседании Совета национальной безопасности польский лидер отметил, что в страну прибыли около 2,3 миллиона беженцев. «По оценкам, около 1,7-1,8 миллиона остались в нашей стране», — добавил Дуда.