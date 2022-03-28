Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Названо число находящихся в Польше украинских беженцев

Президент Дуда сообщил, что до 1,8 миллиона украинских беженцев находятся в Польше

Фото: Hannah McKay / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда назвал число украинских беженцев, находящихся на территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании Совета национальной безопасности Дуда сказал, что в Польшу прибыли около 2,3 миллиона беженцев. «По оценкам, около 1,7-1,8 миллиона остались в нашей стране», — отметил он.

Дуда добавил, что 500 тысяч беженцев, покинувших Польшу, принимают в Канаде, США, Западной Европе.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в Польше Палома Кучи сообщила, что 3,5 миллиона человек покинули Украину за время российской спецоперации, которая началась 24 февраля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Комментарии отключены
Последние новости
Кадыров приехал в Мариуполь
Обезьяна попыталась поцеловать кошку и попала на видео
В Госдуме допустили скорую отмену санкций против российской авиации
Навка дала совет обрадовавшейся отсутствию россиян на ЧМ французской фигуристке
В Совфеде заявили о «ледяной войне» между Россией и Западом
Силы ДНР вывели из Мариуполя еще несколько сотен человек
Оскорбления Байдена в адрес Путина сочли крупнейшей оплошностью в его карьере
Курс рубля вырос
Оценено значение торговли с Европой за рубли для цен на бензин в России
Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.