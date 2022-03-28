Названо число находящихся в Польше украинских беженцев

Президент Дуда сообщил, что до 1,8 миллиона украинских беженцев находятся в Польше

Президент Польши Анджей Дуда назвал число украинских беженцев, находящихся на территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании Совета национальной безопасности Дуда сказал, что в Польшу прибыли около 2,3 миллиона беженцев. «По оценкам, около 1,7-1,8 миллиона остались в нашей стране», — отметил он.

Дуда добавил, что 500 тысяч беженцев, покинувших Польшу, принимают в Канаде, США, Западной Европе.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в Польше Палома Кучи сообщила, что 3,5 миллиона человек покинули Украину за время российской спецоперации, которая началась 24 февраля.