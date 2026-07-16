Названы российские регионы с наибольшим числом преступлений за полгода

В Карелии и на Алтае зафиксировали больше всего преступлений в первые 6 мес. 2026 года

За первые шесть месяцев 2026 года больше всего преступлений было зафиксировано на Алтае, в Карелии и Сахалинской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные МВД России.

Всего в первом полугодии по всей стране было зарегистрировано более 788 тысяч преступлений, что в пересчете на 10 тысяч человек составляет почти 54 правонарушения.

Согласно данным МВД, на Алтае за первые шесть месяцев зарегистрировано 82,4 преступления на 10 тысяч человек. В Карелии и Сахалинской области этот показатель составляет 79,3 и 78,8 преступления соответственно.

При этом меньше всего преступлений зарегистрировано в Калмыкии, Чечне и Дагестане, где этот показатель составляет 4,3, 9 и 22,1 соответственно.

Ранее сообщалось, что число подростковых преступлений за первое полугодие 2026 года в России выросло на 10 процентов по сравнению с 2025 годом.