Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
04:21, 16 июля 2026Силовые структуры

Названы российские регионы с наибольшим числом преступлений за полгода

В Карелии и на Алтае зафиксировали больше всего преступлений в первые 6 мес. 2026 года
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

За первые шесть месяцев 2026 года больше всего преступлений было зафиксировано на Алтае, в Карелии и Сахалинской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные МВД России.

Всего в первом полугодии по всей стране было зарегистрировано более 788 тысяч преступлений, что в пересчете на 10 тысяч человек составляет почти 54 правонарушения.

Согласно данным МВД, на Алтае за первые шесть месяцев зарегистрировано 82,4 преступления на 10 тысяч человек. В Карелии и Сахалинской области этот показатель составляет 79,3 и 78,8 преступления соответственно.

При этом меньше всего преступлений зарегистрировано в Калмыкии, Чечне и Дагестане, где этот показатель составляет 4,3, 9 и 22,1 соответственно.

Ранее сообщалось, что число подростковых преступлений за первое полугодие 2026 года в России выросло на 10 процентов по сравнению с 2025 годом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Греция помешала ЕС принять санкции против России ради одного миллиардера
    Командование ВС США отчиталось об ударах по командным центрам Ирана
    Крокодил напал на мужчину в реке
    В Европе обеспокоились влиянием российских меховых компаний на политику ЕС
    Сексолог предупредила о минусах влечения к умным людям
    В России назвали сроки запуска новых моделей Evolute и Voyah
    Россия будет добиваться международного расследования убийства инженера ЗАЭС
    Жители Латвии начали нападать на дроны своей страны
    Один продукт подешевел за последние полгода
    Месси рассказал о подготовке к чемпионату мира
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok