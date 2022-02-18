Путин поручил выплатить каждому беженцу из Донбасса по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в размере 10 тысяч рублей каждому беженцу, прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Путин переговорил по телефону с врио главы МЧС Александром Чуприяном и поручил ему срочно вылететь в Ростовскую область для организации на месте работ по созданию условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь», —сообщил Песков.

По его словам, глава государства также поручил выплатить беженцам по 10 тысяч рублей.

Ранее власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. В первую очередь эвакуированы будут женщины, дети и люди пожилого возраста.