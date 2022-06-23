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В России предложили расширить действие маткапитала

«Известия»: действие материнского капитала могут расширить на покупку земли в России

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Действие материнского капитала могут расширить на покупку земли в России. Соответствующий проект разработан и скоро будет внесен в Госдуму. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «Общероссийский народный фронт» (ОНФ).

Так, в число способов использования материнского капитала необходимо включить возможность покупки земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, заявили в ОНФ. Там также указали, что эти поправки подготовили эксперты организации.

По информации издания, в пояснительной записке к законопроекту говорится, что в основном маткапитал используют для покупки квартиры или строительства жилого дома. При этом семьи, у которых нет земельного участка, находятся в трудном положении, поскольку купить участок на деньги с маткапитала нельзя по закону, а построить дом не на чем.

«В ОНФ предлагают позволить семьям с детьми направлять не более половины маткапитала на приобретение земельного участка. Оставшиеся деньги граждане могут использовать по своему усмотрению», — отметили в ОНФ. При этом в рамках законопроекта, оставшуюся часть средств могут выдать в течение полугода с даты приобретения участка на строительство на нем жилого дома.

В апреле в России предложили упростить продажу жилья, приобретенного с использованием средств материнского капитала. С такой идеей выступила глава думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она призвала выделять ребенку долю в другом имуществе, чтобы облегчить отношения с органами опеки и дать возможность семьям беспроблемно продавать купленные на маткапитал квартиры ради улучшения жилищных условий или переезда.

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Марина Совина
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