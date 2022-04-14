Продажу купленного на маткапитал жилья захотели упростить

В Госдуме предложили упростить сделки с жильем, купленным с использованием маткапитала

Россиянам захотели упростить продажу жилья, купленного с использованием средств материнского капитала. С таким предложением выступили в Госдуме, пишет Парламентская газета.

Идею озвучила глава думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она предложила выделять ребенку долю в другом имуществе, чтобы облегчить отношения с органами опеки и дать возможность семьям беспроблемно продавать купленные на маткапитал квартиры ради улучшения жилищных условий или переезда.

По действующему законодательству, если на покупку жилья тратится маткапитал, ребенку обязательно полагается доля площади такого объекта. Подобную недвижимость нельзя продать без разрешения органов опеки и документов на заключение сделки. Обычно проверка занимает много времени, и в продаже жилья могут отказать, если ребенку, вне зависимости от возраста, не будет предоставлена равноценная доля. Кроме того, четких критериев по этому показателю не предусмотрено, говорится в пояснительной заметке.

Ранее россиянам назвали главные ошибки при использовании материнского капитала для покупки жилья. Самыми частыми из них стал неправильный выбор недвижимости и несвоевременное заключение сделки — граждане пытаются сэкономить средства, пытаясь купить квартиру в доме под снос, и время, сообщая о намерении использовать маткапитал после заключения договора по жилью.

