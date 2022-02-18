Россиянам раскрыли пять ошибок при покупке жилья на маткапитал

Эксперты в области недвижимости предупредили россиян о рисках при покупке жилья с использованием материнского капитала. Пять популярных ошибок раскрыли риелторы агентства «Метриум». Сообщение компании есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты отметили, что зачастую россияне неправильно выбирают недвижимость и проводят сделку — пытаются сэкономить средства, пытаясь купить квартиру в доме под снос, и время, сообщая о намерении использовать маткапитал после заключения договора по жилью. Эксперты отметили, что вложить материнский капитал можно только в объекты, которые соответствуют санитарным нормам, а также посоветовали россиянам внимательно читать документ перед подписанием.

Кроме того, многие владельцы сертификата забывают выделять доли в купленном жилье для всех членов семьи. Права на недвижимость для супругов и детей необходимо зарегистрировать в Росреестре в первые шесть месяцев после приобретения или выплаты ипотеки за дом или квартиру — в противном случае сделку могут назвать недействительной и потребуют вернуть маткапитал в Пенсионный фонд.

Распространен случай, когда после выплаты кредита мать забывает выделить долю в квартире совершеннолетнему ребенку, который уже давно живет отдельно. При этом она по-прежнему обязана сделать его совладельцем этого жилья. Если в семье появятся другие дети, то и они должны получить свою долю.

Другой частой ошибкой в «Метриуме» назвали передачу собственности посторонним людям. Так, владеть купленной на маткапитал квартирой не может отец ребенка, если брак официально не зарегистрирован, а также бабушки, дедушки, братья, сестры и прочие родственники.

По наблюдениям экспертов, часто россияне пытаются запросить налоговый вычет с материнского капитала, однако по правилам они могут его оформить только на те средства, что потратили из личного бюджета — это необходимо учитывать при заполнении декларации. Если налоговая инспекция по ошибке начислит вычет на завышенную сумму, может прийти повестка в суд о взыскании необоснованного обогащения.

Помимо этого, средства маткапитала нельзя использовать на покупку жилья у мужа или жены, но допустимо приобрести недвижимость у других родственников — например, родителей или братьев. Нарушение правил повлечет уголовную ответственность за мошенничество с тюремным сроком до десяти лет.

В декабре риелторы предложили расширить материнский капитал на приобретение участков земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Пока на эту субсидию можно покупать только готовые частные дома и квартиры. Руководитель комиссии по ИЖС общественного совета при Минстрое Олег Бетин поддержал инициативу, пояснив, что самостоятельное строительство дома дешевле застройки девелопером на 20-30 процентов.