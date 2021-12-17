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Материнский капитал предложили тратить на землю

«Известия»: риелторы предложили разрешить покупать участки земли на маткапитал

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Риелторы предложили разрешить использовать материнский капитал на покупку земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Такую инициативу в кабмин и Минстрой направила федеральная сеть «Этажи», пишут «Известия».

Сейчас на эту субсидию можно покупать только готовые частные дома и квартиры. Руководитель комиссии по ИЖС общественного совета при Минстрое Олег Бетин поддержал инициативу, пояснив, что самостоятельное строительство дома дешевле застройки девелопером на 20-30 процентов.

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По задумке, покупка земли должна быть доступна при условии выделения соразмерных сумме капитала долей на детей в имеющейся квартире. Это нужно для исключения мошенничества, объяснил директор компании Ильдар Хусаинов.

Ранее Счетная палата России предложила сделать ежегодными выплаты семьям со школьниками к новому учебному году. Размер пособия составит 20 тысяч рублей, выплачиваться оно будет из средств материнского капитала. По оценке Счетной палаты, расходы федерального бюджета на такие детские выплаты составят около 60 миллиардов рублей в год.

В сентябре вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что размер материнского капитала на первого ребенка вырастет до 544 301 рубля к 2024 году. Маткапитал на второго ребенка составит 719 274 рубля. В следующем году выплаты получат около 1,3 миллиона россиян.

Марина Совина
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