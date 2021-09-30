Счетная палата предложила сделать детские выплаты к школе ежегодными

Счетная палата России предложила сделать выплаты семьям со школьниками к новому учебному году ежегодными. Об этом сообщает РБК.

Уточняется, что размер пособия составит 20 тысяч рублей, выплачиваться оно будет из средств материнского капитала. По оценке Счетной палаты, расходы федерального бюджета на такие детские выплаты составят около 60 миллиардов рублей в год. Как отмечает издание, выплата отражает расчеты ведомства, по которым сборы мальчика в школу обходятся российским родителям в 19,3 тысячи рублей, а девочку — в 23,8 тысячи рублей.

20 тысяч рублей размер предлагаемой ежегодной выплаты семьям со школьниками

Кроме того, предлагается снять и другие ограничения, установленные на выплаты из материнского капитала. Как выяснили эксперты, больше всего россияне желают, чтобы деньги можно было снять без ограничения в три года, а также использовать на удовлетворение текущих нужд семьи.

Капитал растет

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что к 2024 году размер материнского капитала на первого ребенка вырастет до 544 301 рубля. На второго ребенка выплата составит 719 274 рубля. Уже в следующем году пособия должны получить около 1,3 миллиона россиян.

По данным главы Минтруда России Антона Котякова, уже в 2022 году размер выплат увеличится до более 503 тысяч рублей на первого ребенка и 665 тысяч рублей на второго ребенка. В этом году маткапитал составляет 483 881 рубль и 155 550 рублей соответственно.

Мужское дело

Кроме того, со следующего года получать материнский капитал смогут отцы-одиночки, воспитывающие детей, рожденных от суррогатных матерей. Сумма в 10,46 миллиардов рублей на эти цели уже предусмотрена в бюджете на 2022 год. Для оформления выплат необходимо будет обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР).

Отмечается, что на данный момент право мужчины на получение маткапитала считается побочным от женского. Оно может быть реализовано лишь в случае, если у женщины оно прекратилось по основаниям, установленным законом. Женщинам дополнительные меры господдержки предоставляются в приоритетном порядке «в связи с социальными рисками материнства, охватывающими беременность и рождение ребенка, воспитание детей в неполной семье, возможные трудности в трудоустройстве».

При этом, согласно порядку Федерального закона № 256-ФЗ, право на материнский капитал появляется у мужчины в случае, если он является одним усыновителем первого ребенка, который ранее не пользовался правом на господдержку и если решение об усыновлении вступило в силу с 1 января 2020 года. Также на это имеет право россиянин, который является усыновителем второго, третьего ребенка или последующих детей, если решение об усыновлении вступило в силу начиная с 2007 года. Кроме того, право получить маткапитал в некоторых случаях переходит к отцу или усыновителю, если право женщины на дополнительные меры господдержки не прекращается, а переходит к супругу. Это касается случаев, например, смерти женщины.