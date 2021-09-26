Российским мужчинам объяснили порядок получения маткапитала

Доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Капитанец в беседе с агентством «Прайм» заявила, что, согласно порядку Федерального закона № 256-ФЗ, право на материнский капитал появляется у мужчины в случае, если он является одним усыновителем первого ребенка, который ранее не пользовался правом на господдержку и если решение об усыновлении вступило в силу с 1 января 2020 года.

Эксперт объяснила, что российский мужчина получает право на получение выплаты, если является усыновителем второго, третьего ребенка или последующих детей, если решение об усыновлении вступило в силу начиная с 2007 года.

Кроме того, право получить маткапитал в некоторых случаях переходит к отцу или усыновителю, если право женщины на дополнительные меры господдержки не прекращается, а переходит к супругу. Это касается случаев, например, смерти женщины.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что размер материнского капитала на первого ребенка вырастет до 544 301 рубля к 2024 году. Маткапитал на второго ребенка составит 719 274 рубля. Предполагается, что в следующем году выплаты получат около 1,3 миллиона россиян.