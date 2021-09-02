В России увеличится размер материнского капитала

Глава Минтруда Котяков: в 2022 году маткапитал составит 503 тысячи на первого ребенка

Глава Минтруда России Антон Котяков сообщил РИА Новости, что в 2022 году размер материнского капитала увеличится и составит более 503 тысячи рублей на первого ребенка и 665 тысяч рублей на второго ребенка.

Министр напомнил, что в проекте бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена индексация маткапитала. «Если на первого семья получала материнский капитал, размер доплаты на второго ребенка составит 161 772 рублей», — пояснил он.

Ранее Минтруд России уточнил правила, согласно которым отцы получают материнский капитал. В ведомстве объяснили, что на данный момент по решению Конституционного суда уточняются правила получения отцами маткапитала. Предлагаемые изменения позволят получать выплаты в той ситуации, если отец является единственным родителем ребенка, рожденного суррогатной матерью, а его супруга выступает усыновителем.

В нынешнем году размер материнского капитала за первого ребенка, родившегося с 1 января 2020 года, составляет 483 881 рубль. Если в семье появился второй ребенок (в том числе, был усыновлен), то дополнительная выплата — 155 550 рублей.