Россиянам назвали причины отказа в материнском капитале. Об этом агентству «Прайм» рассказал ведущий юрист Объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин.

Специалист отметил, что в выплате отказывают, если у человека нет прав на ее получение или они прекращены. Он объяснил, что данное право не возникает, если у человека нет родных или усыновленных детей. В случае развода родителей, материнский капитал имеет тот из супругов, с кем остался ребенок, отметил Уткин.

Эксперт рассказал, что к причинам для прекращения прав на получение выплаты относятся умышленные преступления против ребенка, лишение родительских прав или отмена усыновления. В случае предоставления неверных сведений о членах семьи или повторного обращения за маткапиталом человеку также будет отказано.

Ранее в Минтруде назвали условие для начисления беременным еще одного пособия, помимо ежемесячного. По их словам, женщины могут получить единовременное пособие в размере 708,23 рубля, которое назначалось тем, кто встал на учет в медучреждении на сроке беременности до двенадцати недель. Отмечается, что претендовать на него смогут только женщины, у которых право на это возникло до 1 июля, в дальнейшем данное пособие не будет начисляться.

