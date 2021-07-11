Россия
 
Последние новости
Эксперт рассказал о «супер-распространителях» коронавируса
Нарколог объяснил опасность сочетания алкоголя и телевизора
Сборная Аргентины выиграла Кубок Америки впервые за 28 лет
ДТП с десятью автомобилями произошло на Каширском шоссе 
Вильфанд рассказал о возможных изменениях климата в России
Названы защищающие от «дельта»-штамма вакцины
Евросоюз пошлет вертолеты для контроля границы Литвы с Белоруссией
Древние фекалии помогли ученым оценить влияние климата на цивилизацию майя
Пьяный профессор МГУ ударил сына ножом за замечание
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянам назвали причины отказа в материнском капитале

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Россиянам назвали причины отказа в материнском капитале. Об этом агентству «Прайм» рассказал ведущий юрист Объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин.

Специалист отметил, что в выплате отказывают, если у человека нет прав на ее получение или они прекращены. Он объяснил, что данное право не возникает, если у человека нет родных или усыновленных детей. В случае развода родителей, материнский капитал имеет тот из супругов, с кем остался ребенок, отметил Уткин.

Эксперт рассказал, что к причинам для прекращения прав на получение выплаты относятся умышленные преступления против ребенка, лишение родительских прав или отмена усыновления. В случае предоставления неверных сведений о членах семьи или повторного обращения за маткапиталом человеку также будет отказано.

Ранее в Минтруде назвали условие для начисления беременным еще одного пособия, помимо ежемесячного. По их словам, женщины могут получить единовременное пособие в размере 708,23 рубля, которое назначалось тем, кто встал на учет в медучреждении на сроке беременности до двенадцати недель. Отмечается, что претендовать на него смогут только женщины, у которых право на это возникло до 1 июля, в дальнейшем данное пособие не будет начисляться.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Юрист рассказал, кому могут отказать в материнском капитале
В Минтруде назвали условие для начисления беременным еще одного пособия
В России задумали упростить продажу квартир с маткапиталом