В Минтруде назвали условие для начисления беременным еще одного пособия, помимо ежемесячного. Об этом представители ведомства рассказали «Российской газете».

По их словам, женщины могут получить единовременное пособие в размере 708,23 рубля, которое назначалось тем, кто встал на учет в медучреждении на сроке беременности до двенадцати недель. Отмечается, что претендовать на него смогут только женщины, у которых право на это возникло до 1 июля, в дальнейшем данное пособие не будет начисляться. Женщинам, которые работали на момент наступления беременности, также не полагается выплата.

Ранее сообщалось, что в России начался прием заявок на выплату пособий для беременных женщин, находящихся в трудной материальной ситуации, и родителей-одиночек. Размер выплат в среднем по России составит 6350 рублей для беременных и 5650 рублей — для неполных семей с низким доходом и детьми в возрасте от 8 до 17 лет.