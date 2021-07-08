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По инициативе «Единой России» на поддержку россиян выделен почти миллиард рублей

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Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

По инициативе «Единой России» Кабмин выделил 930 миллионов рублей на оплату больничных в размере 100 процентов от зарплаты родителям детей до 7 лет включительно. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

Почти миллиард рублей поддержку россиян будет выделен из резервного фонда Правительства, Минфин осуществит контроль за «целевым и эффективным использованием» средств до 1 февраля 2022 года.

«Напомним, в ходе ежегодного Послания президент поддержал ряд социальных инициатив, которые ранее в его адрес направила "Единая Россия". В их числе — оплата больничного в размере 100 процентов от зарплаты родителям дошкольников. Кроме того, речь шла о выплатах беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Глава государства также поручил установить пособия неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет. Необходимые законодательные изменения сразу после Послания подготовила фракция "Единой России"», — уточняется в тексте.

В середине мая депутаты Госдумы приняли в третьем, заключительном чтении, законопроект о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин. Согласно принятому закону, с 1 сентября текущего года устанавливается оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно в размере 100 процентов от заработка. Также с 1 июля вводится ежемесячное пособие женщинам, которые встали на учет в медицинских организациях в связи с беременностью до 12 недель и находящимся в трудной материальной ситуации. Планируется, что сумма таких выплат в среднем составит 6350 рублей в месяц.

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