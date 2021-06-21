Жириновский предложил способ «закрыть все проблемы с женщинами»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил выплачивать россиянкам по полмиллиона рублей за отказ от аборта. При этом впоследствии у таких матерей можно забирать новорожденных, заявил политик в эфире телеканала «Россия 24». Его цитирует РИА Новости.

По мнению парламентария, самое большое достижение Госдумы седьмого созыва — это помощь женщинам с детьми. Так, каждая семья может получить на ребенка десять тысяч рублей от государства.

Теперь, считает Жириновский, осталось решить вопрос с теми, кто хочет прервать беременность. «Если мы ей (женщине, которая хочет сделать аборт — прим. «Ленты.ру») пообещаем первый семейный капитал — около 500 тысяч рублей — и заберем ребенка, ибо она, ну так сложилась жизнь, не хочет его оставлять, мы тогда закроем все проблемы с женщинами», — предложил способ решения проблемы председатель ЛДПР.

В середине мая Госдума приняла нововведения по поддержке беременных и семей с детьми, предложенные президентом Владимиром Путиным. Речь идет о введении пособий для беременных россиянок в трудной жизненной ситуации и на детей школьного возраста из неполных малообеспеченных семей, а также 100-процентной оплаты больничных по уходу за ребенком до семи лет.