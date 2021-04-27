Путин призвал поддерживать российские семьи

Президент России Владимир Путин указал на то, что в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, поддержка семей с детьми становится приоритетным направлением социальной политики. Об этом он сказал на заседании Совета законодателей при Совфеде. Его слова во вторник, 27 апреля, передает РИА Новости.

«Я прошу вас, уважаемые коллеги, как представителей власти держать этот вопрос на особом, постоянном контроле», — заявил российский лидер.

Путин отметил, что особенно важно помогать неполным семьям, в которых дети находятся в наиболее уязвимом положении. По словам президента, вопросом поддержки уязвимых групп населения уже занимается вице-премьер Татьяна Голикова.

21 апреля в ходе послания Федеральному собранию президент России сделал несколько заявлений о поддержке социально незащищенного населения. Путин предложил назначить дополнительные выплаты малообеспеченным беременным женщинам, а также анонсировал выплаты детям, воспитывающимся в неполных семьях.