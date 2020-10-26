Путин предложил поддержать российские семьи с детьми по-новому

Президент России Владимир Путин предложил новую меру поддержки российских семей с детьми. О ней говорится в перечне мер по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства поручил рассмотреть вопрос о том, чтобы родители детей в возрасте до семи лет в случае больничного получали пособие по временной нетрудоспособности в размере среднего заработка. Такое пособие должно выплачиваться независимо от продолжительности страхового стажа. Президент поручил правительству определить объем и источники финансирования такой выплаты и представить доклад до 1 декабря 2020 года.

Кроме того, глава государства поручил до 1 августа 2021 года внести предложения о дополнительной адресной поддержке детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов.

В середине октября премьер-министр Михаил Мишустин распорядился о выделении дополнительно 8,8 миллиарда рублей для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. Она назначается семьям, где среднедушевой доход в месяц не выше одного прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. Пособие начали начислять с 1 июня 2020 года.