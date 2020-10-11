В России одобрили выплаты на детей от трех до семи лет

Правительство России одобрило проект распоряжения о выделении в 2020 году дополнительных средств из резервного фонда на ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Средства поступят в Минтруд для предоставление субсидий бюджетам субъектов России. Проект правительства позволит в полном объеме обеспечить такие выплаты в 2020 году.

Ранее сообщалось, что министерство труда планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей. С 2021 года размер ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет будет увеличен до регионального прожиточного минимума при условии, что среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину регионального прожиточного минимума не позволяет среднедушевому доходу сравняться с прожиточным минимумом. На данный шаг будет выделено дополнительно почти 95 миллиардов рублей.

С 1 июня началось перечисление пособий на детей от трех до семи лет семьям, чей среднедушевой доход ниже одного прожиточного минимума на человека. Это пособие назначается по заявлению, все необходимые данные для назначения органы социальной защиты получают путем межведомственного взаимодействия. Размер выплат — 50 процентов регионального прожиточного минимума для детей, то есть, примерно 5,5 тысячи рублей на ребенка в месяц.