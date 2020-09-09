Безработным родителям в России продлили выплаты

Правительство России продлило на сентябрь доплаты безработным родителям — по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Постановление об этом опубликовано на сайте кабмина.

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в документе. Всего на эти цели из федерального бюджета выделят 8,5 миллиарда рублей. Деньги смогут получить около 2,8 миллиона россиян.

Ранее президент страны Владимир Путин заявил, что после повышения размера пособия по безработице россияне бросились получать такие выплаты. В апреле премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому граждане, потерявшие работу после 1 марта 2020 года, будут получать максимальные пособия по безработице в размере 12 130 рублей.