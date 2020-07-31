России предрекли пик безработицы

Безработица в России достигнет пика в августе-сентябре 2020 года. Об этом предупредил глава Минтруда Антон Котяков, пишет ТАСС.

По его словам, темпы роста числа безработных в стране уже замедлились. В июне показатель вырос на 0,1 процента, до 6,2 процента. Для сравнения, в апреле темпы прироста были на уровне 1,1 процента, а в мае составляли 0,3 процента.

Однако стабилизироваться ситуация на рынке труда России начнет только в четвертом квартале, когда число безработных будет падать за счет трудоустройства, пояснил министр.

Он добавил, что в настоящее время на удаленке в России работают 9 процентов трудоустроенных граждан, или около 4,6 миллиона человек. На пике речь шла об 11 процентах работающего населения, или 5,5 миллиона человек. В Минтруде ожидают, что после завершения пандемии дистанционная занятость в России останется востребованной.