Пособия по безработице в России предложили увеличить в несколько раз

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице в несколько раз, до уровня прожиточного минимума в регионе. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на письмо зампреда ФНПР Давида Кришталя.

По информации издания, минимальное пособие предлагается установить на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе за второй квартал прошлого года, а максимальный размер — на уровне средней зарплаты в субъекте. Если идею профсоюзов поддержат, выплаты безработным могут достигнуть 12–51 тысяч рублей в среднем по стране.

В обращении указывается, что выплата должна составлять не менее половины утраченного заработка, поскольку это соответствует конвенции Международной организации труда «О содействии занятости и защите от безработицы».

В Минтруде сообщили изданию, что такие предложения по размеру пособия будут тщательно изучены. В ведомстве также напомнили, что пособия в этом году уже увеличили из-за напряженности на рынке труда.

Как пояснили в пресс-службе министерства, пособие по безработице не спроектировано как постоянная замена трудовых доходов. «Это мера поддержки, позволяющая гражданину обеспечить минимальный доход на время поиска работы», — заявили в Минтруде.

7 июля стало известно, что российские власти решили раздать деньги россиянам, которые остались без работы. Правительство собирается выделить на эти цели 13,5 миллиарда рублей для выплат пособий по безработице. Предполагается, что деньги будут выделены в течение лета.

Согласно недавнему постановлению кабмина, минимальное пособие по безработице в стране увеличивается до 4500 рублей. Ранее в июне президент России Владимир Путин отметил, что доля безработных в стране хоть и подросла, но осталась ниже, чем в других странах.