Определен уровень сокращения российской экономики

Сокращение российской экономики во втором квартале этого года составило 9,5-10 процентов, сказано в бюллетене департамента ЦБ «О чем говорят тренды».

С учетом некоторого улучшения экономической ситуации в июне по сравнению с маем, снижение показателей в базовых отраслях за апрель-июнь определяется аналитиками ЦБ в 8,5-9 процентов. В Центробанке также полагают, что мировая экономика вернется к росту в третьем квартале этого года, однако распространение коронавируса будет иметь значительные и долгосрочные последствия.

За апрель российская экономика сократилась на 12 процентов в годовом выражении, при этом за январь-апрель падение ВВП составило 1,9 процента. Наибольший спад был в секторах, ориентированных на потребительский спрос.

Ранее Bloomberg прогнозировал, что экономика страны во втором квартале года рухнет на 16 процентов. По оценке Банка России, ВВП страны по итогам года упадет в пределах четырех-шести процентов.