Bloomberg предсказал России рекордный обвал экономики

Экономика России по итогам второго квартала 2020 года испытает рекордный обвал из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные расчеты, основанные на данных российского Минфина.

Агентство предсказывает, что падение ВВП страны в апреле-июне составит 16 процентов, что является худшим квартальным показателем как минимум с начала 1990-х годов. «С карантином, продленным до конца мая, падение валового внутреннего продукта во втором квартале, вероятно, будет более глубоким, чем во время мирового финансового кризиса [2008 года]», — сказал аналитик Bloomberg Economics Скот Джонсон.

Российский авторынок в минувшем месяце пережил «черный апрель», поскольку продажи упали на 72 процента по сравнению с аналогичным месяцем предшествующего года. Индекс деловой активности PMI обрабатывающей отрасли в апреле рухнул до минимума с 1997 года, свидетельствуют данные агентства IHS Markit.

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Президент России Владимир Путин объявил о режиме нерабочих дней в России в конце марта. Первоначально предполагалось, что он продлится с 30 марта по 5 апреля, однако в связи с высокими темпами распространения коронавируса режим дважды продлевался и в общей сложности действовал шесть недель. О его завершении было объявлено с 12 мая. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 20 мая Россия находится на втором месте в мире по числу заболевших. В общей сложности в стране насчитывается 299,9 тысячи инфицированных, 2,8 тысячи случаев заражения коронавирусом закончились летально.

Банк России допускает, что по итогам 2020 года экономика России из-за вызванного пандемией кризиса сократится на четыре-шесть процентов. Минэкономразвития собирается представить правительству собственный социально-экономический прогноз на 2020-2022 годы 20 мая. Однако глава ведомства Максим Решетников уже заявил, что падение ВВП по итогам года может оказаться меньше, чем прогнозировалось ранее.

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