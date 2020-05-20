Раскрыты детали плана восстановления экономики России, подготовленного правительством во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Об этом пишет газета «Коммерсант».

В частности, кабмин обсуждал новые отраслевые меры поддержки. По оценке издания, они рассчитаны на более долгий срок, чем планировалось ранее. Также, по информации СМИ, правительству поручили акцентироваться именно на новых идеях.

Предполагается, что возможна приостановка бюджетного правила, в рамках которого накладываются длительные ограничения на бюджетную политику с помощью количественных ограничений на показатели. Ранее правительство допускало только техническую отмену части его положений.

Подчеркивается, что объем прямой поддержки экономики в 2020–2021 годах будет прямо зависеть от спада ВВП во втором квартале 2020 года.

О том, что правительство подготовило план восстановления экономики России, ранее сообщалось ранее. Он предусматривает три этапа, которые продлятся до конца 2021 года.

До этого правительство и президент объявляли о ряде мер поддержки экономики в связи с пандемией коронавируса. Наиболее существенные предусматривают прямую финансовую помощь наиболее пострадавшим предприятиям и слоям населения.

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