Подготовлен план восстановления экономики России

Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефракс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.

План предусматривает три этапа и должен продлиться до конца 2021 года. На первом этапе, который назван стадией адаптации, власти рассчитывают не допустить распространения рецессии на новые отрасли экономики. ВВП к его концу не должен упасть ниже низшей точки второго квартала 2020 года.

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Второй этап направлен на постепенное восстановление экономики и рост доходов населения. На нем планируется лишь ограниченное применение санитарно-эпидемиологических ограничений из-за коронавируса. К концу этапа рост ВВП и доходов должен составлять не менее 98 процентов от уровня 2019 года.

На третьем этапе экономика должна войти в фазу активного роста на уровне выше мировых, как прописано в майском указе президента Владимира Путина от 2018 года. В рамках этапа предусмотрено полное открытие экономики с соблюдением долгосрочных санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее правительство и президент объявляли о ряде мер поддержки экономики в связи с пандемией коронавируса. Наиболее существенные предусматривают прямую финансовую помощь наиболее пострадавшим предприятиям и слоям населения.

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