Власти обнаружили признаки восстановления экономики России

Российские власти обнаружили признаки восстановления экономики страны от последствий пандемии коронавируса. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

По его словам, с началом снятия карантинных ограничений в России экономическая активность выросла примерно на пять процентов, до 71-72 процентов от докризисного уровня. Зафиксирован рост потребления электроэнергии и рост перевозок по всем видам транспорта.

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Падение ВВП по итогам года может оказаться меньше, чем прогнозировалось ранее, сказал Решетников, однако для возвращения к полноценному росту потребуется время. Минэкономразвития собирается 20 мая представить в правительство страны социально-экономический прогноз на 2020-2022 годы. По словам Решетникова, прогноз синхронизирован с общенациональным планом восстановления экономики России.

По прогнозу Банка России, экономика страны по итогам 2020 может сократиться на 4-6 процентов. Минэкономразвития собственный макроэкономический прогноз на 2020 год, учитывающий последствия пандемии коронавируса, не представляло.

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