Медведев не увидел конца кризису в России

Конца кризису в российской экономике, вызванному пандемией коронавируса, пока не видно. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

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Он указал на то, что всякий кризис всегда обнажает слабые места экономики. В данном случае стало понятно, что в России недостаточно эффективно работают службы занятости. Медведев предложил подумать, как модернизировать службы, чтобы они в действительности были связующим мостиком между работодателем и работником.

Кроме того, он считает целесообразным создать рабочую группу, в которую войдут представители Минтруда, «Единой России» и общественных структур. Медведев поручил подготовить предложения по реализации идеи «Единой России».

Экономика России оказалась под ударом в 2020 году из-за пандемии коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Россия находится на втором месте в мире по числу зараженных. По состоянию на 19 мая в стране зафиксировано более 290 тысяч случаев инфицирования и 2,7 тысячи смертей от инфекции. По прогнозу Банка России, ВВП страны по итогам года может упасть на 6 процентов.

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