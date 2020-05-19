Медведев не увидел конца кризису в России

Конца кризису в российской экономике, вызванному пандемией коронавируса, пока не видно. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.
Он указал на то, что всякий кризис всегда обнажает слабые места экономики. В данном случае стало понятно, что в России недостаточно эффективно работают службы занятости. Медведев предложил подумать, как модернизировать службы, чтобы они в действительности были связующим мостиком между работодателем и работником.
Кроме того, он считает целесообразным создать рабочую группу, в которую войдут представители Минтруда, «Единой России» и общественных структур. Медведев поручил подготовить предложения по реализации идеи «Единой России».
Экономика России оказалась под ударом в 2020 году из-за пандемии коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Россия находится на втором месте в мире по числу зараженных. По состоянию на 19 мая в стране зафиксировано более 290 тысяч случаев инфицирования и 2,7 тысячи смертей от инфекции. По прогнозу Банка России, ВВП страны по итогам года может упасть на 6 процентов.