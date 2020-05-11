Путин дал новые поручения по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению экономики. Новые поручения главы государства опубликованы на сайте Кремля в понедельник, 11 мая.

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Президент также поручил Минздраву с Роспотребнадзором скорректировать меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, Владимир Путин поручил кабинету министров и рабочей группе Госсовета до 12 мая подготовить рекомендации по поэтапной отмене в регионах ограничений, введенных из-за эпидемии. До 20 мая правительству и МЧС надлежит представить предложения о развертывании быстровозводимых полевых госпиталей.

Также российский лидер поручил разработать меры поддержки социально ориентированных НКО по аналогии с предприятиями малого и среднего бизнеса.

В РФ за сутки выявили 11,6 новых случаев заражения, общее число зараженных превысило 221 тысячу. Таким образом Россия поднялась на третье место в мире по числу заразившихся коронавирусом. На первом месте находятся США (почти 1,4 миллионов инфицированных), на втором Испания (224 390).

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