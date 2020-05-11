Россия поднялась на третье место в мире по числу заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои подсчеты, основанные на официальных заявлениях властей в странах, где зафиксированы случаи заражения.

Таким образом, Россия обошла Великобританию и Италию, подсчитало агентство.

Число заразившихся в России достигло 221 344. В Великобритании власти сообщали о 219 183 инфицированных, в Италии - о 219 070, данные за понедельник эти страны еще не опубликовали.

На первом месте находятся США (почти 1,4 миллионов инфицированных), на втором Испания (224 390 случаев).

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что Россия, возможно, уже достигла пика распространения коронавируса, в связи с чем ситуация в стране стабилизировалась. По данным ВОЗ, в России на сегодняшний день наблюдается самый низкий уровень смертности от коронавируса — 1 процент.

За последние сутки в России выявлено 11 656 случаев заражения коронавирусом. Большинство из них в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

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