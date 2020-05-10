В ВОЗ заявили о возможном достижении пика эпидемии коронавируса в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что Россия, возможно, уже достигла пика распространения коронавируса, в связи с чем ситуация в стране стабилизировалась. Об этом она рассказала в беседе с Bloomberg.

«Мы действительно надеемся, глядя на последние несколько дней, что рост заболеваемости вышел на плато», — отметила Вуйнович.

По данным ВОЗ, в России на сегодняшний день наблюдается самый низкий уровень смертности от коронавируса — 1 процент. Однако этот показатель может увеличиться в ближайшие недели. Представитель ВОЗ отметила, что мэр Москвы Сергей Собянин принял правильное решение, продлив действие ограничительных мер в городе. Вуйнович призвала российские власти не торопиться с послаблением режима самоизоляции.

Ранее профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов заявил, что количество заражений коронавирусом в России резко возрастет с приходом жары. По словам Щелканова, вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания, не имеют прямой привязки к температуре. Однако с приходом наступлением солнечных дней люди начинают чаще нарушать самоизоляцию и выходить на улицу.

За последние сутки в России выявили 11 012 случаев заражения коронавирусом, общее число составляет 209 688 случаев. Выздоровели 34 306 человек, 1915 умерли.

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