Раскрыта опасность быстрого вакцинирования россиян от коронавируса

Российский ученый раскрыл главную опасность быстрого вакцинирования людей от коронавируса. Введение не прошедших испытания препаратов может привести к серьезным побочным действиям, отметил Михаил Костинов в беседе с газетой «Аргументы и Факты».

По словам Костинова, заведующего лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им И.И. Мечникова, спешка при создания вакцины «не приведет ни к чему хорошему»: последствия от вакцинации непроверенным препаратом могут быть серьезнее, чем от самого коронавируса.

Ученый добавил, что вакцина будет эффективной только в том случае, если за время ее разработки в коронавирусе не произойдет серьезных мутаций. Пока вирус достаточно стабилен — его свойства и строение остаются прежними.

Ранее сообщалось, что итальянские ученые изобрели первую в мире вакцину, способную нейтрализовать коронавирус. Разработчики заявили о готовности приступить к ее тестированию на добровольцах осенью.

10 мая число случаев заболевания COVID-2019 в России превысило 200 тысяч, из них более 34 тысяч человек выздоровели, 1915 скончались. За последние сутки коронавирусом заразились 11 тысяч россиян.

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