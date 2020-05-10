Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 200 тысяч

В России за последние сутки подтвердились 11 012 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Таким образом, с учетом актуальных данных число выявленных в стране случаев заражения с начала вспышки коронавирусной инфекции превысило 200 тысяч и составило 209 688.

В Москве было зарегистрировано свыше 109 тысяч случаев заражения, но число выздоровевших каждый день активно растет, заявляла заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

9 мая сообщалось, что в России снизился до минимального значения коэффициент распространения коронавируса. По данным на тот день он составил 1,06, что является минимумом с начала эпидемии. Коэффициент распространения рассчитывается по формуле, которая содержится в обнародованных 8 мая рекомендациях Роспотребнадзора по снятию ограничений. Показатель, на основе которого будут приниматься решения о выходе из режимов ограничений, вычисляется как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Также будут оцениваться свободный коечный фонд и охват тестированием.

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