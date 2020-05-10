Онищенко назвал хорошим признаком снижение распространения коронавируса

Бывший глава Роспотребнадзора, первый зампред комитета Госдумы по науке Геннадий Онищенко название снижение коэффициента распространения коронавируса на территории России хорошим признаком. Таким мнением он поделился в эфире НСН.

«Снижение коэффициента заболеваемости — хороший признак, что мы идем к началу работы по санации очагов и их закрытию», — заявил депутат. По его словам, уже через месяц россияне окажутся «в другой, в лучшем смысле, ситуации».

При этом Онищенко подчеркнул, что радоваться пока рано и нужно продолжать работать. Он напомнил, что наиболее серьезная ситуация с распространением вируса наблюдается в Москве. Он добавил, что в борьбе с коронавирусной инфекцией важна ответственность.

Депутат среди прочего порекомендовал дифференцировать данные о зараженных COVID-2019. Он отметил, что нужно подсчитывать отдельно тех, кому нужна госпитализация, и тех, у кого не проявляется респираторных симптомов.

Ранее Онищенко рассказал о том, сколько времени вирус живет на различных поверхностях. По словам депутата, он способен до недели жить на медицинских масках и до четырех дней — на защитной одежде. При этом при 70 градусах тепла COVID-2019 погибает в течение пяти минут.

Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до минимальной отметки с начала эпидемии. По последним данным он составляет 1,06 — это среднее количество человек, которых заражает один инфицированный. Для начала отмены ограничений показатель должен составлять меньше единицы.

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