Онищенко поведал о «выдыхающемся» коронавирусе

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался против ужесточения карантинных мер в России. Об этом он поведал в эфире НСН.

По его словам, даже в условиях карантина люди должны работать. «Тем более, что вирус сейчас уже выдыхается, потому что во всех странах, где были сильные вспышки, распространение коронавируса уже взяли под контроль и новых стран, которые заявили бы, что ситуация у них вышла из-под контроля мы не видим», — пояснил Онищенко.

Парламентарий добавил, что Россия идет собственным путем в борьбе с эпидемией COVID-19, однако все специалисты опираются на международный опыт. По мнению бывшего главного санитарного врача, коронавирус «делает поправки» на российские региональные особенности, в связи с чем в каждом субъекте разные уровни распространения инфекции.

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Ранее Онищенко рассказал о пределах возможностей медицинских масок. По его словам, одному врачу на рабочую смену нужно не менее шести масок — в одной он приезжает на работу, затем меняет четыре раза за время восьмичасового рабочего дня, а после надевает новую маску перед дорогой домой. Он заявил, что если человек носит одну маску неделю, это неправильно, так как вирус на наружной поверхности защитного средства живет до семи часов, а на внутренней стороне — до четырех часов.

Россия находится на 7-м месте по числу заразившихся граждан с показателем 165 929 человек. С начала эпидемии скончались от осложнений 1 537 человек, вылечились — 21 327. За последние 24 часа на территории страны выявили 10 599 новых инфицированных.

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