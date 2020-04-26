Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых людей. Об этом сообщают РИА Новости.

По его словам, ситуация с коронавирусом может улучшиться после майских праздников и наступлением летней погоды, поэтому режим самоизоляции для пожилых людей может быть ослаблен. «Все-таки, поверьте мне: природа будет делать свое позитивное дело для нас... Есть законы, и законы вот в чем состоят: подъем заболеваемости кишечных (инфекций) начинается в августе-сентябре, это железное правило», — сказал он, отметив, что с похолоданием приходят острые респираторные инфекции, а коронавирус пришел как раз в это время.

Онищенко сделал вывод, что коронавирусная инфекция будет «работать по этим законам» и наступление летнего периода сыграет положительную роль в борьбе с ней. По словам депутата, коронавирусная инфекция «очень лояльная», уточнив, что в 40 процентах случаев люди даже не знают, что они заражены.

Ранее Онищенко рассказал о возможности введения специальных пропусков для поездок на дачу в мае. Он заявил, что пропуска могут ввести ближе к майским праздникам при улучшении эпидемиологической обстановки, однако на данный момент подобные инициативы не могут получить одобрения. «Если ситуация будет развиваться в позитивном направлении, то эти решения будут приняты, откорректированы и так далее», — сказал Онищенко, отметив, что не стоит провоцировать людей такими предложениями.

По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, для российских пенсионеров стоит смягчить требования самоизоляции и разрешить им гулять около дома. Он высказал идею, чтобы пенсионеры могли гулять по очереди, а старшие по подъезду или управляющие компании вели списки с очередностью таких прогулок.

В России за сутки зафиксирован 6361 случай заражения коронавирусом, всего число зараженных превысило 80 тысяч.

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