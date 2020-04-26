В России за сутки зарегистрировали 6361 случай заражения коронавирусом в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Кроме того, за сутки умерли 66 пациентов с коронавирусом,полностью выздоровели 517 человек. Таким образом, общее число зараженных в России увеличилось до 80 949.

Ранее, 25 апреля, число заразившихся за сутки составило 5966 в 83 регионах страны.

По всему миру на утро 26 апреля зарегистрировано 2,8 миллиона случаев заражения коронавирусом. Более 200 тысяч человек скончались, излечились свыше 800 тысяч заразившихся.

24 апреля сообщалось, что критерии госпитализации россиян с коронавирусом предложили пересмотреть для облегчения нагрузки на систему здравоохранения. В частности, предлагается госпитализировать не по формальным признакам, таким как температура 38 градусов, а по дыхательной недостаточности.

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