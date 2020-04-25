Российским пенсионерам предложили смягчить режим самоизоляции из-за коронавируса, так как многим из них необходимо чаще выезжать на дачи для проведения посевных работ, а также чаще гулять. Об этом заявила зампред Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ирина Киркора, передает РИА Новости.

С этой целью пожилым россиянам можно выдавать дополнительные пропуска для садовых и хозяйственных нужд, предположила она. Киркора пояснила, что у большинства людей с дачами есть машины, поэтому поездка за город не приведет к новым заражениям. Тем, кому необходим для этого общественный транспорт, можно организовать «возможность транспортировки, где будут обеспечены необходимые санитарные требования».

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По мнению правозащитницы, у части пенсионеров нет физической возможности работать на участках. «И вот тут нужна уже организованная помощь со стороны, в том числе тех лиц, которые остались без работы по тем или иным причинам, опять-таки с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований», — описала идею Киркора.

Также, по ее словам, пожилым людям и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями гражданам нужно разрешить выходить на прогулки. «Если уточнить у врачей, то, если человек находится постоянно дома без надлежащей активности, по-другому происходит насыщение организма кислородом, и ослабевает функционирование мышц», — отметила зампред СПЧ. Разовые пропуска для прогулок следует предоставлять и для родителей с детьми. Она обратила внимание на то, что потоки гуляющих нужно распределить в течение дня и не допускать контактов между людьми.

Ранее в апреле сообщалось, что главными нарушителями режима самоизоляции остаются подростки, молодежь и люди среднего возраста. При этом самой дисциплинированной в данном вопросе категорией горожан являются пенсионеры: москвичи старше 65 лет вообще практически не выходят на улицу.

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