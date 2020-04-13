Назван возраст большинства заразившихся коронавирусом в Москве

В Москве зарегистрировали больше половины новых инфицированных Covid-19, которым меньше 45 лет. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции.
Отмечается, что за состоянием заразившихся и всех, кто с ними контактировал, наблюдают врачи.
По статистике оперштаба, около 45,5 процента заболевших — пациенты от 18 до 45 лет. При этом тех, кому от 46 до 65 лет, насчитывается только 34 процента. Зарегистрировано также 15 процентов людей старше 65 лет — группа риска по заражению Covid-19. При этом почти треть из этого числа — пенсионеры старше 80 лет.
Кроме того, число детей с подтвержденным коронавирусом постепенно повышается, и сейчас их около 5,5 процента.
Ранее стало известно, что к утру 13 апреля жители Москвы получили 697 899 рабочих пропусков. На данный момент известно о подаче 702 344 заявок на пропуска для передвижения по городу.
О том, что введены цифровые пропуска, стало известно 10 апреля после заявления мэра Москвы Сергея Собянина. Он отметил, что такие меры необходимы в связи с распространением коронавируса.
По состоянию на 13 апреля в Москве выявлено 1355 случаев заражения Covid-19. Общее число случаев инфицирования в столице — 11513.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения